UYUŞTURUCU BİLE SOKTULAR

Derbide iki takımdan 46 taraftar hakkında işlem yapıldı. Alınan tüm önlemlere rağmen usulsüz bilet satışı ve alkollü girişten tutun da uyuşturucuya kadar vakalara rastlandı

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında her iki takım taraftarlarından toplam 46 kişiye işlem yaptı.



FENER'DEN 30 TARAFTAR

Fenerli taraftarlara yapılan işlemler: Meşale yakmak (4 kişi), usulsüz bilet satışı (4 kişi), stada yasaklı madde sokmak (2 kişi), sahaya yabancı madde atmak (5 kişi), taşkınlık (5 kişi), alkollü giriş (4 kişi), hakaret içeren pankart (1 kişi), yasak alanlara girmek (1 kişi), taşkınlık ve küfürlü tezahürat (3 kişi) küfürlü tezahürat (1 kişi).



BEŞİKTAŞ 'TAN 30 TARA FTAR

Beşiktaşlı taraftarlara yapılan işlemler: Uyuşturucu madde (1 kişi), bıçakla içeri girme (1 kişi), torpille içeri girme (5 kişi), meşale bulundurmak (2 kişi), taşkınlık (4) , usulsüz giriş (2 kişi) ve meşale yakmak (1 kişi).