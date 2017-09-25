UYUŞTURUCU BİLE SOKTULAR
Derbide iki takımdan 46 taraftar hakkında işlem yapıldı. Alınan tüm önlemlere rağmen usulsüz bilet satışı ve alkollü girişten tutun da uyuşturucuya kadar vakalara rastlandı
FENER'DEN 30 TARAFTAR
Fenerli taraftarlara yapılan işlemler: Meşale yakmak (4 kişi), usulsüz bilet satışı (4 kişi), stada yasaklı madde sokmak (2 kişi), sahaya yabancı madde atmak (5 kişi), taşkınlık (5 kişi), alkollü giriş (4 kişi), hakaret içeren pankart (1 kişi), yasak alanlara girmek (1 kişi), taşkınlık ve küfürlü tezahürat (3 kişi) küfürlü tezahürat (1 kişi).
BEŞİKTAŞ 'TAN 30 TARA FTAR
Beşiktaşlı taraftarlara yapılan işlemler: Uyuşturucu madde (1 kişi), bıçakla içeri girme (1 kişi), torpille içeri girme (5 kişi), meşale bulundurmak (2 kişi), taşkınlık (4) , usulsüz giriş (2 kişi) ve meşale yakmak (1 kişi).
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:09
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JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI!
Toplam 3
Yorum
Libertas Göztepe'yi ezberleyeceksiniz
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
Birol Türkiye de Kaostan yararlanarak maç kazanan tek takım Fenerbahçedir. Derby maçlara bakın her olaylı Derby sonunda, maçı kazanan FB olmuştur.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
BJK 1903 FB AZ BIRAZ UTANMAK OLSA HAKEM DEMEZLER AMA NE GEZER HAKEM 1 GOLÜMÜZÜ VERMIYOR 2 PENALTIMIZI CALMIYOR MADEM HUTCHIN ELI PENALTI E OZAN ELI ?
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