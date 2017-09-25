"Uslu'nun seviyesine inemeyiz"
Beşiktaşlı yönetici Mahmutyazıcıoğlu, Palabıyık’ın emek hırsızı olduğunu söyledi. F.Bahçeli Mahmut Uslu’yu da açıklamaları nedeniyle mahkemeye vereceklerini belirtip, “Onunla aynı seviyeye inemeyiz” diye konuştu
Beşiktaş Hukuk İşlerinden Sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu yaptığı açıklamada Palabıyık için "Resmen emek hırsızlığı yaptı, kasti olarak aleyhimize kararlar verdi" yorumunu yaptı. Uslu'nun maç sonu sözlerinin genel ahlak kurallarına uygun olmadığını sözlerine ekleyen Mahmutyazıcıoğlu, hukuk kurulunu da harekete geçirdiklerini bildirdi ve şöyle devam etti: Mahmut Uslu'nun açıklamalarına mantıklı ve aklı selim bir şekilde bir cevap vermek mümkün değil, aynı seviyeye de inemeyiz. Ama sen bizim başkanımıza 'hırsız' yakıştırması yapamazsın. Mahmut Uslu'yu mahkemeye vereceğiz."
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:07
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JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI!
Toplam 3
Yorum
Libertas Göztepe'yi ezberleyeceksiniz
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
Birol Türkiye de Kaostan yararlanarak maç kazanan tek takım Fenerbahçedir. Derby maçlara bakın her olaylı Derby sonunda, maçı kazanan FB olmuştur.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
BJK 1903 FB AZ BIRAZ UTANMAK OLSA HAKEM DEMEZLER AMA NE GEZER HAKEM 1 GOLÜMÜZÜ VERMIYOR 2 PENALTIMIZI CALMIYOR MADEM HUTCHIN ELI PENALTI E OZAN ELI ?
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