"Uslu'nun seviyesine inemeyiz"

Beşiktaşlı yönetici Mahmutyazıcıoğlu, Palabıyık’ın emek hırsızı olduğunu söyledi. F.Bahçeli Mahmut Uslu’yu da açıklamaları nedeniyle mahkemeye vereceklerini belirtip, “Onunla aynı seviyeye inemeyiz” diye konuştu

Beşiktaş, hem derbide yaşananlardan hem de maç sonunda Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu'nun yaptığı açıklamalardan dolayı bir hayli öfkeli. Karşılaşma sonrası kendi aralarında değerlendirme yapan siyah-beyazlı yöneticilerin buluştuğu ortak nokta maçın Ali Palabıyık tarafından bilinçli bir şekilde Beşiktaş'tan alınıp Fenerbahçe'ye verildiği şeklindeydi.



Beşiktaş Hukuk İşlerinden Sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu yaptığı açıklamada Palabıyık için "Resmen emek hırsızlığı yaptı, kasti olarak aleyhimize kararlar verdi" yorumunu yaptı. Uslu'nun maç sonu sözlerinin genel ahlak kurallarına uygun olmadığını sözlerine ekleyen Mahmutyazıcıoğlu, hukuk kurulunu da harekete geçirdiklerini bildirdi ve şöyle devam etti: Mahmut Uslu'nun açıklamalarına mantıklı ve aklı selim bir şekilde bir cevap vermek mümkün değil, aynı seviyeye de inemeyiz. Ama sen bizim başkanımıza 'hırsız' yakıştırması yapamazsın. Mahmut Uslu'yu mahkemeye vereceğiz."