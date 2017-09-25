ŞENOL GÜNEŞ'TEN PENALTI YORUMU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Leipzig maçından önce yaptığı basın toplantısında derbi maçla ilgili soruları da cevapladı. Tecrübeli teknik adam, Medel'in sebebiyet verdiği penaltı pozisyonuyla ilgili olarak "Medel derbi maçında elinden geleni yaptı. Penaltı pozisyonu bence penaltı değildi. Onun dışında gayet iyi oynadı. Gerçek yeri orta saha. Maçına göre pozisyonlar değişebilir." ifadelerini kullandı.



