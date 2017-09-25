 ŞENOL GÜNEŞ'TEN PENALTI YORUMU – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    ŞENOL GÜNEŞ'TEN PENALTI YORUMU

    ŞENOL GÜNEŞ'TEN PENALTI YORUMU
    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Leipzig maçından önce yaptığı basın toplantısında derbi maçla ilgili soruları da cevapladı. Tecrübeli teknik adam, Medel'in sebebiyet verdiği penaltı pozisyonuyla ilgili olarak "Medel derbi maçında elinden geleni yaptı. Penaltı pozisyonu bence penaltı değildi. Onun dışında gayet iyi oynadı. Gerçek yeri orta saha. Maçına göre pozisyonlar değişebilir." ifadelerini kullandı.

    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:38
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