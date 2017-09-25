ŞENOL GÜNEŞ'TEN 'HAKEME KÜFÜR' AÇIKLAMASI
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:01
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BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!
Toplam 11
Yorum
EMRE :D 20 yıldır yenemeyin geçen yıl hakem hatalarıyla FENERBAHÇE yi yenin bi maçta az bi haksızlık yapıldımı HAKEMLER FENERİ KOLUYOR !
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4 GAZETECİ YARALANDI!
Toplam 3
Yorum
NICKMANG AGIR CEZALAR VERILMELI KI,BU TUR OLAYLARIN ONUNE GECEBILELIM.
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MUHARREM USTA SIKINTILI
Toplam 7
Yorum
bordom ustam Trabzonspor taraftarı kadar sabırlı ve karakterli taraftarda bulamazsın bizim tek istediğimiz dik oynayan bir takım görmek .
ŞENOL GÜNEŞ'TEN 'HAKEME KÜFÜR' AÇIKLAMASI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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