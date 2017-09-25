 ŞENOL GÜNEŞ'TEN 'HAKEME KÜFÜR' AÇIKLAMASI – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    ŞENOL GÜNEŞ'TEN 'HAKEME KÜFÜR' AÇIKLAMASI

    ŞENOL GÜNEŞ'TEN 'HAKEME KÜFÜR' AÇIKLAMASI
    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakeme küfür ettiği iddialarıyla ilgili gelen bir soruya "Hakeme bir tepkim vardı ama küfür yoktu" dedi. Tecrübeli teknik adam ayrıca "Olumsuz bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Bana da yakışmaz zaten. Bunu suç olarak, kötü olarak kabul ederim" ifadelerini kullandı.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:01
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