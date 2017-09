ŞENOL GÜNEŞ'TEN FENERBAHÇE MAÇI YORUMU

CUMA GÜNÜ OYNAYABİLİRDİK

Her maça kazanmak için çıktıklarını vurgulayan Güneş, ''Biz her maça kazanmak adına çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'ne de aynı çıktı. Maçlardan önce sonuçları bilmiyorum ama futbolun gerçeklerini düşünerek sahaya çıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi daha zor bir yarış ama kendi oyunumuzu oynayacağız. 3 günde oynamak tabii ki zor. Lig maçını Cuma oynayabilirdik. Gençlerbirliği maçını milli maçtan sonra Cuma günü oynayacağız. Geçen lig maçını da aynı gün oynayabilirdik. Yağmur yağarsa yağmur yağdığını söylersiniz, şemsiye alırsınız. Yağmur yağınca sen ördem misin diye alınganlık gösterenler var. Onlara diyecek bir şey yok'' şeklinde konuştu.



LEİPZİG SÜRPRİZ YAPABİLİR

Leipzig'in çok iyi bir takım olduğunu ifade eden Güneş, ''Grupta oynayacağımız ikinci maç olacak. Monaco - Porto maçı da çok önemli. Grupta 4 denk takım var. Leipzig, 4. torbadan gelmesine rağmen diğer takımlarla aynı seviyede bir takım. Çok koşan ve dinamik bir takımlar. Yeni bir takım görüntüsü var. Çok genç ve atağa hızlı çıkan bir takım. Leipzig sürpriz yapabilecek bir takım. İyi kontra atak yapıyorlar. İki forvetleri sürekli deplase oluyor. Bireysel olarak çok yetenekli futbolcular var. İyi bir takımla oynayacağımızı biliyoruz. Zor bir maç olacak ama Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor oluyor'' dedi.

KADIKÖY'DE KÜFÜR ETTİLER

''Beni sevmek zorunda değilsiniz'' diyen Şenol Güneş, '' Ben size beyanet vermememe rağmen her gün ağzımdan bir şeyler çıkartıyorsunuz. Bunu yapan kamuoyu da sizlersiniz. Basında ağzımdan çıktığı iddia edilen yazılar benim değildir. Beni sevmenizi de beklemiyorum, öyle bir beklentim de yok. Sevgiye de ihtiyacım yok. Yeter ki ülkenizi sevin, Ben de sizi severim o zaman'' dedi.

Fenerbahçe maçı ile ilgili de konuşan Güneş, ''Hakemle ilgili bir beklentim yok. Derbiyle ilgili yeri geldiğinde konuşacağım. Hakem her maçta hata yapıyor. Gökhan'ı kadroya almadım, Lens'i oyuna geç aldım. Ana avrat küfür edildi, para atıldı. Biz bir şey yapmadık. Caner sadece diz çöktü.



''KAZANMAK İÇİN HER YOL MÜBAH DEĞİL''

Maç kazanmak için her yolun mübah olmadığını vurgulayan Güneş, ''Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Puan hesabımız yok. Bu maçta kaybedersek de bir şey bitmiyor, kazansak da her şeyi kazanamayacağız. Tabii 2. bitirmek için bir avantaj yakalarız. Geçen sene iyi gitmemize rağmen sadece son maçta kaybettik ve çıkamadık. Bir garantimiz yok. Maç kazanmak için her yol mübah değildir'' şeklinde konuştu.