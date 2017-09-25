ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞI BELADA

Fenerbahçe maçında hakem Ali Palabıyık'a küfür ettiği gerekçesiyle tribüne gönderilen Şenol Güneş'e ceza yolda... Karşılaşmanın 58. dakikasında Pepe'nin Valbuena'ya yaptığı hakaretin arıdandan Ali Palabıyık tarafından faul düdüğü çalınmasına çok sinirlenen Güneş'in "Allah belanızı versin. Hepinizi s..m. Bunun neresi faul?" sözleri hakem raporlarına yansıdı.



Daha sonra deneyimli teknik direktörün televizyona yansıyan görüntülerde ise "O.. çocukları" şeklinde küfrü hakem tarafından duyulmadığı ve bu sebeple raporlara yansımadığı belirtildi. Ancak herkes tarafından izlenen bu görüntünün TFF hukukçuları tarafından incelemeye alındığı ifade edildi.



Disiplin talimatının "Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme" başlıklı 41. maddesinin (c) bendine göre işlem görecek olan Şenol Güneş'in en az 3 maç ceza alması bekleniyor..



Güneş'in 3 maç ceza alması halinde Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarında takımın başında olamayacak.