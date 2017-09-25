 ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞI BELADA – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞI BELADA

    ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞI BELADA

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in derbideki küfürleri raporlara yansıdı. Şenol Güneş'in karşılaşmanın 58.dakikasında faul kararı sonrası kullandığı ifadeler hem hakem hem de temsilciler raporlarına yazıldı. Tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek olan tecrübeli hocayı en az 3 maç ceza bekliyor.

    Fenerbahçe maçında hakem Ali Palabıyık'a küfür ettiği gerekçesiyle tribüne gönderilen Şenol Güneş'e ceza yolda... Karşılaşmanın 58. dakikasında Pepe'nin Valbuena'ya yaptığı hakaretin arıdandan Ali Palabıyık tarafından faul düdüğü çalınmasına çok sinirlenen Güneş'in "Allah belanızı versin. Hepinizi s..m. Bunun neresi faul?" sözleri hakem raporlarına yansıdı.

    Daha sonra deneyimli teknik direktörün televizyona yansıyan görüntülerde ise "O.. çocukları" şeklinde küfrü hakem tarafından duyulmadığı ve bu sebeple raporlara yansımadığı belirtildi. Ancak herkes tarafından izlenen bu görüntünün TFF hukukçuları tarafından incelemeye alındığı ifade edildi.

    Disiplin talimatının "Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme" başlıklı 41. maddesinin (c) bendine göre işlem görecek olan Şenol Güneş'in en az 3 maç ceza alması bekleniyor..

    Güneş'in 3 maç ceza alması halinde Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarında takımın başında olamayacak.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:03
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