ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞI BELADA
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in derbideki küfürleri raporlara yansıdı. Şenol Güneş'in karşılaşmanın 58.dakikasında faul kararı sonrası kullandığı ifadeler hem hakem hem de temsilciler raporlarına yazıldı. Tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek olan tecrübeli hocayı en az 3 maç ceza bekliyor.
Daha sonra deneyimli teknik direktörün televizyona yansıyan görüntülerde ise "O.. çocukları" şeklinde küfrü hakem tarafından duyulmadığı ve bu sebeple raporlara yansımadığı belirtildi. Ancak herkes tarafından izlenen bu görüntünün TFF hukukçuları tarafından incelemeye alındığı ifade edildi.
Disiplin talimatının "Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme" başlıklı 41. maddesinin (c) bendine göre işlem görecek olan Şenol Güneş'in en az 3 maç ceza alması bekleniyor..
Güneş'in 3 maç ceza alması halinde Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarında takımın başında olamayacak.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:03
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ALTIN DOKUNUŞ
Toplam 3
Yorum
Mehmet Ya arkadaş kimi alırsa alsın, ister muslerayı çıkarıp ereni alsın, yeter ki galip gelelim de gerisi teferruat, dokunmayın adama :)
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10 NUMARA 5 YILDIZ
Toplam 4
Yorum
gercekaslan yorumun icin tesekkur ederim ebedi dost FENERLİ kardeşim ama bu sene ümdim var sizi yenebiliriz kadromuz iyi
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10 NUMARA 5 YILDIZ
Toplam 4
Yorum
gökhann bu sene sizden 4 puan garanti. :)
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