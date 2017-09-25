''SALDIRGAN BİR TAKIM!''

Yarın akşam Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak olan Leipzig'de teknik direktör Ralph Hasenhuttl basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hasenhuttl, "Beşiktaş takım olarak ve saldırgan oynayan bir takım. Biz de buna göre hazırlık yaptık." dedi



İşte açıklamalarından satırbaşları:



-Türkiye'ye geldiğimiz andan itibaren havaalanında bize çok kibar davrandılar, teşekkür ediyoruz"



-''Fenerbahçe-Beşiktaş maçının özetini izledim. Hakem kararları beni ilgilendirmiyor. Bu akşam otelde oyuncularıma da izleteceğim.''



-''Beşiktaş'ın çok etkili ve hızlı oynayabildiğini biliyoruz. Önemli olan bizim kompakt oynamamız.''



-"Bahis siteleri tarafından favori olarak gösteriliyoruz ama bunun maçta hiçbir anlamı yok. Bu oranlar bizi etkilemez."



-"Yarın Beşiktaş karşısında Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk deplasman maçımıza çıkacağız. Bu maç bizim için büyük önem taşıyor."



-"Beşiktaş'ın favori gösterilmesi önem teşkil etmiyor. Önemli olan bizim oyunumuz. Genç ve cesur takımız.



Leipzig kalecisi Peter Gulasci ise; Beşiktaş bize göre daha tecrübeli ve bireysel anlamda hücum hattında yetenekli bir takım. Ancak biz de oldukça hırslıyız. Beşiktaş forvet hattında bana uykusuz bir gece yaşatacak isim yok. Yarınki maçta rakip kadar stattaki atmosfer de bizi zorlayacak." dedi.