''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Yarın akşam Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak olan Leipzig'de teknik direktör Ralph Hasenhuttl basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte açıklamalarından satırbaşları:
-Türkiye'ye geldiğimiz andan itibaren havaalanında bize çok kibar davrandılar, teşekkür ediyoruz"
-''Fenerbahçe-Beşiktaş maçının özetini izledim. Hakem kararları beni ilgilendirmiyor. Bu akşam otelde oyuncularıma da izleteceğim.''
-''Beşiktaş'ın çok etkili ve hızlı oynayabildiğini biliyoruz. Önemli olan bizim kompakt oynamamız.''
-"Bahis siteleri tarafından favori olarak gösteriliyoruz ama bunun maçta hiçbir anlamı yok. Bu oranlar bizi etkilemez."
-"Yarın Beşiktaş karşısında Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk deplasman maçımıza çıkacağız. Bu maç bizim için büyük önem taşıyor."
-"Beşiktaş'ın favori gösterilmesi önem teşkil etmiyor. Önemli olan bizim oyunumuz. Genç ve cesur takımız.
Leipzig kalecisi Peter Gulasci ise; Beşiktaş bize göre daha tecrübeli ve bireysel anlamda hücum hattında yetenekli bir takım. Ancak biz de oldukça hırslıyız. Beşiktaş forvet hattında bana uykusuz bir gece yaşatacak isim yok. Yarınki maçta rakip kadar stattaki atmosfer de bizi zorlayacak." dedi.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:51
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"ERSUN YANAL İSTİFA!''
Toplam 40
Yorum
Bahtiyar Korkmaz Ali Osman Veziroğlu Sadri Şener'in göreve geldiği günden bu güne kadar uyardı,TS Şampiyonlolmak isterse klopp,Biliç biri göreve getir diyor,
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ŞENOL GÜNEŞ'TEN 'HAKEME KÜFÜR' AÇIKLAMASI
Toplam 24
Yorum
Sabo Şenol hoca ayıp ediyorsun TV de herkes gördü açık açık küfür ettin olabilir özür dile yanlışlık oldu de bu iş bitsinama sende o görüntü yok
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Beşiktaş taraftarı 'VEFA'ya hazırlanıyor
Toplam 10
Yorum
Besiktasli Fenerli git kendi takimina yaz
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