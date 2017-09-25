PEPE'DEN GÜNEŞ'E ÖVGÜ
İşte Pepe'nin açıklamalarından satır başları
Beşiktaş'a gelmemdeki en önemli etkenlerin başında taraftarlar gelyor. Aileme bile mesajlar gönderdiler. Çok mutluyuz. Türk insanı gerçekten çok pozitif ve sıcakkanlı. Ben de onların beklentilerini karşılamayı çok istiyorum. Kadromuzda çok kaliteli oyuncular var. Ayrıca çok zeki bir teknik direktörümüz var. Bizi maçlara hazırlama konusunda çok başarılı. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarak kulüp tarihine geçmek istiyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Türkiye'deki futbol beni her zaman büyülemiştir çünkü maçlardaki atmosfer olağanüstü oluyor. Beşiktaş taraftarı gerçekten muhteşem.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:07
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 4
Yorum
sam Peki ya tersi olursa tukurdugunu yalayacakmisin sen ya ostersuns ta kalmissin yada vardar ovasinda
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 4
Yorum
deniz antalya sn türklerin taraftarını hele hele beşiktaşın taraftarını ne kadar biliosun desibel rekoru kırılır merak etmeyın
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DEV MAÇ ÇAKIR'IN
Toplam 2
Yorum
Potansiyel Cüneyt Hocayı MHK Fenerbahçe - BJK maçına veremezken, UEFA Haftanın maçına atama yapıyor. Umarım TFF bu konuyu ciddi bir şekilde ele alır.
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