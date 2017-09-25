 PEPE'DEN GÜNEŞ'E ÖVGÜ – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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HEPSİ
    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    'DEN GÜNEŞ'E ÖVGÜ

    <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">PEPE</a>'DEN GÜNEŞ'E ÖVGÜ
    'ın Portekizli süper yıldızı , Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçı öncesi UEFA'ya açıklamalar yaptı.

    İşte 'nin açıklamalarından satır başları

    'a gelmemdeki en önemli etkenlerin başında taraftarlar gelyor. Aileme bile mesajlar gönderdiler. Çok mutluyuz. Türk insanı gerçekten çok pozitif ve sıcakkanlı. Ben de onların beklentilerini karşılamayı çok istiyorum. Kadromuzda çok kaliteli oyuncular var. Ayrıca çok zeki bir teknik direktörümüz var. Bizi maçlara hazırlama konusunda çok başarılı. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarak kulüp tarihine geçmek istiyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Türkiye'deki futbol beni her zaman büyülemiştir çünkü maçlardaki atmosfer olağanüstü oluyor. Beşiktaş taraftarı gerçekten muhteşem.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:07
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