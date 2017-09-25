 Orman bugün konuşacak – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    Orman bugün konuşacak

    Orman bugün konuşacak
    BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Devler Ligi sınavı öncesi bugün yayıncı kuruluş Tivibuspor'un konuğu olacak. Saat 21.00'de başlayacak programda hedeflerinden bahsedecek olan başkan, gündeme dair sorulara da cevap verecek.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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