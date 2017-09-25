 NEGREDO'DAN FENERBAHÇE'YE GÖNDERME – Fotomaç – 25 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'DAN FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

    NEGREDO'DAN FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

    Attığı gol hakemin hatalı ofsayt bayrağına takılan , gazetecilerle yaptığı sohbette hakem Ali Palabıyık'ı eleştirdi.

    İspanyol forvet, hakemin F.Bahçe'nin işini kolaylaştırdığını söyledi. Attığı golün ofsayt olmadığının ısrarla altını çizen , Fenerbahçe'nin sahaya futbol oynamak için çıkmadığını da dile getirdi. "Sakin olmamız ve futbol oynamamız gerekiyordu. Çünkü F.Bahçe sahaya kavga etmek için çıkmıştı" diyen golcü, "Hakem de kırmızı kartlarını çok rahat çıkardı. F.Bahçe'nin işini kolaylaştırdı" diye konuştu.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 06:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    NEGREDO'DAN FENERBAHÇE'YE GÖNDERME haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.