LEIPZIG'DEN BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME
Beşiktaş'ın rakibi RB Leipzig sosyal medyadan siyah beyazlı ekibe göndermede bulundu.
Beşiktaş'ın yarın Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında konuk edeceği RB Leipzig, yarın oynanacak zorlu karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın transfer dönemünde dünyanın diline doladığı "Come to Beşiktaş" sloganıyla göndermede bulundu.
Twitter'dan yapılan paylaşımda RB Leipzig'li oyuncu Yussuf Poulsen çalan telefonunu açtıktan sonra "We are coming to Beşiktaş" (Beşiktaş'a geliyoruz) cevabını verdiği görülüyor.
RB Leipzig'den Beşiktaş'a 'Come to Beşiktaş' göndermesi pic.twitter.com/ZI3EsJTQRI— Fotomaç (@fotomac) 25 Eylül 2017
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:59
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BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!
Toplam 11
Yorum
EMRE :D 20 yıldır yenemeyin geçen yıl hakem hatalarıyla FENERBAHÇE yi yenin bi maçta az bi haksızlık yapıldımı HAKEMLER FENERİ KOLUYOR !
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4 GAZETECİ YARALANDI!
Toplam 3
Yorum
NICKMANG AGIR CEZALAR VERILMELI KI,BU TUR OLAYLARIN ONUNE GECEBILELIM.
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MUHARREM USTA SIKINTILI
Toplam 7
Yorum
bordom ustam Trabzonspor taraftarı kadar sabırlı ve karakterli taraftarda bulamazsın bizim tek istediğimiz dik oynayan bir takım görmek .
LEIPZIG'DEN BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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