LEIPZIG'DEN BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME

Beşiktaş'ın yarın Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında konuk edeceği RB Leipzig, yarın oynanacak zorlu karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın transfer dönemünde dünyanın diline doladığı "Come to Beşiktaş" sloganıyla göndermede bulundu.

Twitter'dan yapılan paylaşımda RB Leipzig'li oyuncu Yussuf Poulsen çalan telefonunu açtıktan sonra "We are coming to Beşiktaş" (Beşiktaş'a geliyoruz) cevabını verdiği görülüyor.

RB Leipzig'den Beşiktaş'a 'Come to Beşiktaş' göndermesi pic.twitter.com/ZI3EsJTQRI — Fotomaç (@fotomac) 25 Eylül 2017