 LEIPZIG'DEN BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    LEIPZIG'DEN BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME

    LEIPZIG'DEN BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME

    Beşiktaş'ın rakibi RB Leipzig sosyal medyadan siyah beyazlı ekibe göndermede bulundu.

    Beşiktaş'ın yarın Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında konuk edeceği RB Leipzig, yarın oynanacak zorlu karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın transfer dönemünde dünyanın diline doladığı "Come to Beşiktaş" sloganıyla göndermede bulundu.

    Twitter'dan yapılan paylaşımda RB Leipzig'li oyuncu Yussuf Poulsen çalan telefonunu açtıktan sonra "We are coming to Beşiktaş" (Beşiktaş'a geliyoruz) cevabını verdiği görülüyor.



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    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:59
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