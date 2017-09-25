LEIPZIG MAÇI HAKEMI KARASEV

Leipzig maçında Rus hakem Sergei Karasev görev yapacak.

Karasev'in yardımcılıklarını Anton Averianov ve Tikhon Kalugin yapacak. Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmada da görev alan Sergei Karasev, ayrıca 2014- 2015 sezonunda Beşiktaş'ın Avrupa Ligi son 16 turunda Brugge'ye Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-1 mağlup olduğu karşılaşmayı da yönetmişti.



Ali Palabıyık'ın Beşiktaş'a vermediği penaltı kararı tartışıladursun, Karasev'in de Kartal'la penaltı hatıraları pek iyi değil! Rus hakem, siyah-beyazlıların 3-2 kazandığı Napoli mücadelesinde İtalyanlara 2 kez penaltı vermiş, Fabri bir vuruşu kurtarmıştı. Karasev, Brugge karşılaşmasında ise siyah-beyazlı takımın net bir penaltısını es geçmişti.