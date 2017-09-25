Kartal'ı bekleyen cezalar!

Derbide çift sarı karttan atılan Quaresma’nın PFDK’ya sevk edilme ihtimali var. Portekizli, sportmenliğe aykırı sözlerden sevk edilirse 2, hakeme hakaretten sevk edilirse 3 maç ceza alabilir

Derbide çift sarı kart gördüğü için bir maç ceza alacak olan Quaresma'nın ihraç kararının ardından orta hakeme ve 4. hakeme yönelik sözlerinden sonra gözler hakem raporlarına ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Disiplin Kurulu'na çevrildi. İhraç sonrasında PFDK 'ya sevk edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Q7'nin, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı sözlerden sevk edilirse 1-2 maç, hakaretten sevk edilirse 3 maç ceza alma ihtimali var. Fenerbahçe maçında tribüne gönderilen Şenol Güneş de 1 maç yedek kulübesinde olamayacak. Güneş'in hakaret ettiğine dair rapor verilirse cezasının temsilci ve hakem raporlarına bağlı olarak 3-4 maça çıkabilme ihtimali de bulunuyor.



YENİ İKİLİ MEDEL-TOLGAY

Öte yandan Oğuzhan ve Atiba'nın da Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek olması Kara Kartal'ı orta sahada yeni yapılanmaya mecbur bırakacak. Güneş'in Leipzig sınavı sonrası yapılacak idmanlarda Medel-Tolgay ikilisini deneyecek. Adriano'nun oynayamaması halinde sağ bekte ise Necip görev yapacak.