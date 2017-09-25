Kartal'ı bekleyen cezalar!
Derbide çift sarı karttan atılan Quaresma’nın PFDK’ya sevk edilme ihtimali var. Portekizli, sportmenliğe aykırı sözlerden sevk edilirse 2, hakeme hakaretten sevk edilirse 3 maç ceza alabilir
YENİ İKİLİ MEDEL-TOLGAY
Öte yandan Oğuzhan ve Atiba'nın da Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek olması Kara Kartal'ı orta sahada yeni yapılanmaya mecbur bırakacak. Güneş'in Leipzig sınavı sonrası yapılacak idmanlarda Medel-Tolgay ikilisini deneyecek. Adriano'nun oynayamaması halinde sağ bekte ise Necip görev yapacak.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:35
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"ERSUN YANAL İSTİFA!''
Toplam 40
Yorum
Bahtiyar Korkmaz Ali Osman Veziroğlu Sadri Şener'in göreve geldiği günden bu güne kadar uyardı,TS Şampiyonlolmak isterse klopp,Biliç biri göreve getir diyor,
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ŞENOL GÜNEŞ'TEN 'HAKEME KÜFÜR' AÇIKLAMASI
Toplam 24
Yorum
Sabo Şenol hoca ayıp ediyorsun TV de herkes gördü açık açık küfür ettin olabilir özür dile yanlışlık oldu de bu iş bitsinama sende o görüntü yok
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Beşiktaş taraftarı 'VEFA'ya hazırlanıyor
Toplam 10
Yorum
Besiktasli Fenerli git kendi takimina yaz
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