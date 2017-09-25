 KARTAL'DA HEDEF LEIPZIG – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    KARTAL'DA HEDEF LEIPZIG

    KARTAL'DA HEDEF LEIPZIG

    Futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör ipleri ele aldı. “Derbi için kim ne dedi; bunları düşünmeyin Bizim işimiz sahada” diyen usta hoca, “Artık önümüzde Leipzig maçı var. Kazanın, grupta dengeleri siz belirleyin” ifadesini kullandı

    Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşılaşması sonrası Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Leipzig maçı hazırlıklarına start verilirken, teknik direktör Şenol Güneş ipleri ele aldı. Tecrübeli hoca, antrenman öncesinde talebeleriyle kısa bir toplantı yaparak, tartışmalara kulaklarını tıkamaları uyarısında bulundu. Usta çalıştırıcı, "Bizim işimiz sahada top oynamak, taraftarımızı mutlu etmek. Kim ne demiş, karşı taraf ne cevap vermiş; bunlarla ilgilenmeyin. O işler yönetime ait" ifadesini kullandı. Yenilgiyi bir an önce unutmalarını isteyen Güneş, derbi hakkında yorum yapılmasını da yasakladı.

    TOPLANTI 15.30'DA
    "Sadece bir maçtı ve geride kaldı. Anı yakalayın; artık yeni bir engel var karşımızda. Fenerbahçe karşılaşmasını unutun Leipzig'i düşünmeye başlayın" diyen siyah-beyazlı teknik adam devamında "Avrupa'ya iyi başladık. İyi devam etmesi de bizim elimizde. Evimizde kazanırsak grupta dengeleri belirleriz" sözleriyle futbolcularına moral verdi. Bu arada , bugün saat 15.30'da Leipzig karşılaşması ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:38
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