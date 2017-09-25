KARTAL'DA HEDEF LEIPZIG
Futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör Şenol Güneş ipleri ele aldı. “Derbi için kim ne dedi; bunları düşünmeyin Bizim işimiz sahada” diyen usta hoca, “Artık önümüzde Leipzig maçı var. Kazanın, grupta dengeleri siz belirleyin” ifadesini kullandı
TOPLANTI 15.30'DA
"Sadece bir maçtı ve geride kaldı. Anı yakalayın; artık yeni bir engel var karşımızda. Fenerbahçe karşılaşmasını unutun Leipzig'i düşünmeye başlayın" diyen siyah-beyazlı teknik adam devamında "Avrupa'ya iyi başladık. İyi devam etmesi de bizim elimizde. Evimizde kazanırsak grupta dengeleri belirleriz" sözleriyle futbolcularına moral verdi. Bu arada Şenol Güneş, bugün saat 15.30'da Leipzig karşılaşması ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:38
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JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI!
Toplam 3
Yorum
Libertas Göztepe'yi ezberleyeceksiniz
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
Birol Türkiye de Kaostan yararlanarak maç kazanan tek takım Fenerbahçedir. Derby maçlara bakın her olaylı Derby sonunda, maçı kazanan FB olmuştur.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
BJK 1903 FB AZ BIRAZ UTANMAK OLSA HAKEM DEMEZLER AMA NE GEZER HAKEM 1 GOLÜMÜZÜ VERMIYOR 2 PENALTIMIZI CALMIYOR MADEM HUTCHIN ELI PENALTI E OZAN ELI ?
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