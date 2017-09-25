Kartal sakin kalamıyor

Beşiktaş, F.Bahçe ile oynadığı karşılaşmaları sakin tamamlayamıyor.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'ye karşı son 10 sezonda lig ve kupa olmak üzere 24 maç çıkıp 13 kırmızı, 68 de sarı kart gördü. Beşiktaş, büyük gerilim yaşadığı bu derbilerde Fenerbahçe'yi sadece 5 kez yenebildi; 13 karşılaşmayı mağlup bitirdi.



G.Saray daha sakin

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon 14. haftada karşılaşacağı Galatasaray ile yaptığı maçlarda ise daha sakin kaldı. Son 9 sezonda sarı-kırmızılılarla 21 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta, futbolcular 3 kez kırmızı kartla cezalandırıldı; toplam 58 sarı kart aldı. rakibini 6 kez yenerken, 9 maçı geride tamamladı.