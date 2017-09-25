Kartal sakin kalamıyor
Beşiktaş, F.Bahçe ile oynadığı karşılaşmaları sakin tamamlayamıyor.
G.Saray daha sakin
Siyah-beyazlı ekip, bu sezon 14. haftada karşılaşacağı Galatasaray ile yaptığı maçlarda ise daha sakin kaldı. Son 9 sezonda sarı-kırmızılılarla 21 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta, futbolcular 3 kez kırmızı kartla cezalandırıldı; toplam 58 sarı kart aldı. rakibini 6 kez yenerken, 9 maçı geride tamamladı.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:11
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SERDAR AZİZ'E BÜYÜK PROTESTO
Toplam 1
Yorum
kadirçeviç Serdar a da sürekli sakatlanıyor diye geçen sene çok yüklendik ama o trip yapıp moralini bozmadı helal olsun gs ye çok yakışan bir oyuncu
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Werner: Beşiktaş bir Bayern değil!
Toplam 2
Yorum
bjkli kısmen doğru söylemiş ama şuda bir gerçek leipzigde bir porto değil
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ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN AYKUT KOCAMAN HOCAM; GELDİĞİNDEN BERİ OYNATTIĞIN EZBERE DÜZEN VEYA BİLDİĞİNDEN VAZGEÇMEZSEN ŞAMPİYONLUĞU RÜYANDA GÖRÜRSÜN.
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