İŞTE BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ: LEIPZIG!

Alman ekibi Bundesliga'nın 6. haftasında son kupa finalisti Eintracht Frankfurt'u Agustin ve Werner'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Kart cezası yüzünden forma giyemeyen Naby Keita harici ideal kadrosuyla mücadeleye çıkan Leipzig, karşılaşmanın başından itibaren oyuna hakim olan taraftı.

GENÇ BİR TAKIM

Çok genç bir takım olmalarına rağmen oyun kontrolü açısından olgun bir takım Leipzig. Topa sahip olup, alan hakimiyetini iyi sağlayan oynadıkları maçlarda mücadeleyi domine eden, ağırlığını koymaya çalışan bir ekip.

Kaybedilen toplarda rakibe anında bir şok baskısı yaparak topu geri kazanıyorlar. Kazandıkları topları da dinamik ve hızlı oyuncularıyla hızlı hücuma taşıyorlar. Bu şok baskılar sayesinde rakibi kaleye yaklaştırmamayı düşünen Alman ekibi, az pozisyon veriyor. Tabii bu veriler kendinden güçsüz ekiplerle oynadığı mücadelerde alınan bilgiler.

Beşiktaş gibi oyuna ve topa hakim olan, üst düzey bir ekip karşısında bunu ne kadar uygulayabilirler? Çok zor. Vodafone Park'ta taraftarının önünde siyah-beyazlıların elinden oyun hakimiyetini alacak takım sayısını gerçekten az.





4-4-2 OYNUYORLAR

Genellik 4-4-2 dizilişle sahaya çıkan Leipzig, hücum varyasyonlarında genellikle göbeği kullanıyor. Oyunu kanatlara taşımak yerine dikine ve savunma arkasına hızlı bir şekilde oynayarak pozisyon üretmeye çalışıyorlar. Beşiktaş'ın da güçlü bir orta sahası var. Yarın ki maçta orta saha mücadelesi maçın sonucu açısından hayati önem taşıyacağa benziyor.

Leipzig hücum alanına yerleştiğinde genellikle bekler alanı genişletiyor ve rakibinin yayılmasını sağlıyor. Savunmayı genişlettikten sonra hızlı oyuncularıyla derinlemesine koşular yaparak savunmayı delmeye çalışıyorlar. Beşiktaş'ın savunma anlayışına sorun çıkartabilecek bir hücum yapısı çünkü; siyah-beyazlılar savunmayı geniş alanda kuran bir ekip.

Hızlı hücum planlarından sonuç alamayınca Leipzig, topa sahip olup set oyununa dönüyor. Bundesliga'daki çoğu maçında pas yüzdesi lehine olan Alman ekibi 3. bölgeye rahatlıkla girebiliyor ve pozisyon üretiyor.

KARŞI BASKIYI İYİ YAPIYORLAR

Hücumda iken doğru ve yakın pozisyon alan Leipzig, topa göre pozisyon alıp, topun olduğu bölgede çoğalıyor ve üstünlük kuruyor. Pas seçeneklerini olabildiğince kısa tutup, hata payını azaltıyorlar ve dar alanda oynuyorlar. Topu kaybettiklerinde bu yoğunluk sayesinde anında bir şok pres uyguluyorlar ve geri kazanmaya çalışıyorlar ve başarılı da oluyorlar.

Leipzig, top kaybından sonraki 6 saniyede topu tekrar kazanmayı hedefliyor. Rakip oyun kurma pozisyonuna geçiş aşamasında ani bir baskı yapıyorlar ve topu kazanıyorlar. Bundan sonraki 10 saniyede rakip tekrar savunma düzenine geçinceye kadar dengesiz bir savunmaya karşı hücum etme fırsatları yakalayabiliyorlar. Son maçlarını dikkate alırsak bol pozisyon buluyorlar ama gol yapma oranları düşük.





Hücumda iken oyunu genişletmek yerine daha çok iç ve merkezden oynamayı tercih ediyorlar.

Beşiktaş'ın böyle bir takıma karşı çok hızlı bir şekilde kanat değiştirmesi ve savunmayı dengesiz yakalaması çok önemli. Bu başarılırsa devreye Quaresma ve Babel gibi birebirde çok etkili olan iki oyuncu devreye girer. Beşiktaş pozisyon üretmede sorun yaşamaz.

Leipzig'in ani şok baskılarını önlemek için kazanılan toplarda oyunu anında açmak Beşiktaş'ın topa sahip olması açısından çok önemli. Çünkü; Leipzig baskısını dar alanda yapıyor ve bunda da çok başarılı oluyorlar. Siyah-beyazlıların bu baskıyı kırması için oyunu beklere ve kanat oyuncularına etkili ve pas hatası en azda olacak şekilde genişletmesi oyun hakimiyetini sağlamasında yardımcı olacaktır.





KEİTA DÖNÜYOR!

Leipzig'in en etkili oyuncularından olan Naby Keita'nın da dönecek olmasıyla Beşiktaş karşısında genç, hızlı oynayan, hızlı düşünen, çok koşan ve durmadan baskı yapan bir takım bulacağa benziyor. Tam bir deplasman ekibi görüntüsü olan bir takım. İki teknik adamında hızlı oynayıp, kaleye gitmeyi düşünen oyun tercihi ile hızlı, yüksek tempoda geçen bir mücadele olacağını söylemek yanlış olmaz.