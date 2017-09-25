HERKES GOMIS VE BURAK'I KONUŞUYOR AMA...
Süper Lig'de gösterdikleri performansla ligin en çok konuşulan iki ismi Gomis ve Burak'ı Göztepe'nin yıldızı Jahovic yakaladı...
Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray'ın başarısındaki başrol oyuncusu Gomis ve takım olarak Galatasaray kadar iyi bir grafik çizmeyen Trabzonspor'da ise Burak Yılmaz... Bu iki isim haklı olarak geride kalan 6 haftada oynadıkları futbol, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle ligin en çok konuşulan isimleri olmuş durumda... Fakat Süper Lig'e 14 yıl sonra geri dönen ve şu anda 13 puanla Fenerbahçe'nin üzerinde, Beşiktaş'la aynı puana sahip olmasına rağmen averajla 3. Sırada yer alan Göztepe'nin yakaladığı başarıda önemli paya sahip Adis Jahovic'i de unutmamak gerekiyor...
SÜPER LİG'DE DE GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Göztepe'nin TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmasında 20 gol ve 5 asistlik bir performansla katkısı olan Jahovic, Süper Lig'de de aynı performansı devam ettiriyor.
6 MAÇTA 6 GOL 2 ASİST
Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında 6 maçta forma giyen Makedon yonucu, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri sarsarken 2 de asist yaptı.
GÖZTEPE'NİN EFSANESİ OLDU
Sarı-kırmızılı formayla şimdiye kadar çıktığı 41 maçta 27 gol atma başarısı gösterin 30 yaşındaki santrafor, Göztepe tarihinin en fazla gol atan yabancı oyuncusu durumunda.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:25
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BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!
Toplam 5
Yorum
okan şenol hocalar çabuk yetişmiyor şenol hoca bir değerdir
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Werner: Beşiktaş bir Bayern değil!
Toplam 4
Yorum
bjk advers Biz bir BAYERN DEĞİLİZ VE OLMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZDE YOK ! Ne olduğumuzu maçta görürsünüz !
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OZAN TUFAN'IN MEHMET EKİCİ SEVİNCİ!
Toplam 3
Yorum
GS 34 valla fbnin ilk yapmasi gereken simdiden jansen in bonservisini almak olmali bence ki gelecek sezonun ilk transferini yapmis olur simdiden.
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