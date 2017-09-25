EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Geride kalan 4 sezonda Avrupa kupalarında rakiplerini 17 kez konuk eden Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda şu ana dek sadece bir yenilgi aldı. Beşiktaş, bu mağlubiyeti de 2014-2015 sezonunda, Slaven Bilic yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge'a 3-1 yenilerek yaşadı.

Beşiktaş, bu periyottaki iç saha maçlarında rakiplerine 9 kez üstünlük sağlarken, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Evindeki 17 maçta 28 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 16 gol gördü.



Olympique Lyon'u yendi, penaltılarda elendi

Beşiktaş, Avrupa kupalarında son olarak Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u konuk etti.

İlk karşılaşmada 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, Vodafone Park'taki mücadelede uzatma sonunda rakibine 2-1 üstünlük kurunca, tur atlayan ekibi penaltı atışları belirledi. Beşiktaş, penaltı atışlarında 7-6 geride kalınca üst tura yükselen ekip Olympique Lyon oldu.



Beşiktaş'ın son 17 maçtaki iç saha performansı şöyle:

Maç Organizasyon Sonuç Olympique Lyon Avrupa Ligi 2-1 (penaltılarla 6-7) Olympiakos Avrupa Ligi 4-1 Hapoel Beer-Sheva Avrupa Ligi 2-1 Benfica Şampiyonlar Ligi 3-3 Napoli Şampiyonlar Ligi 1-1 Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi 1-1 Skenderbeu Avrupa Ligi 2-0 Lokomotiv Moskova Avrupa Ligi 1-1 Sporting Lizbon Avrupa Ligi 1-1 Club Brugge Avrupa Ligi 1-3 Liverpool Avrupa Ligi 1-0 (penaltılarla 5-4) Tottenham Avrupa Ligi 1-0 Partizan Avrupa Ligi 2-1 Asteras Avrupa Ligi 1-1 Arsenal Şampiyonlar Ligi ön eleme 0-0 Feyenoord Şampiyonlar Ligi ön eleme 3-1 Tromsö Avrupa Ligi 2-0



Şenol Güneş ile iç sahada yenilgi yok

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde iç sahada yenilgi almadı.

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda göreve gelen Güneş yönetiminde, geride kalan 2 sezonda Avrupa'da rakiplerini 9 kez konuk etti. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmadan 4'ünü kazanırken, 5 maç beraberlikle tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü.



Vodafone Park'ta 3 maçlık galibiyet serisi

Beşiktaş, Vodafone Park'ta rakiplerine karşı son 3 maçı kazanmasını bildi.

Geçen sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ve Dolmabahçe'deki 3 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, yoluna devam ettiği Avrupa Ligi'nde ise bu stadında üst üste 3 maçı kazandı.

Vodafone Park'ta 3 Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkan Beşiktaş, Dinamo Kiev ve Napoli maçlarından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, bu statta ilk yarısını 3-0 geride kapadığı Benfica karşılaşmasını ise 3-3 eşitlikle tamamladı.

Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçında Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Vodafone Park'taki sonraki karşılaşmalarında Olympiakos'u 4-1 ve Olympique Lyon'u 2-1 yendi.



İç sahada 99. maç

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 99. iç saha maçını Leipzig ile yapacak.

Bu maçlarda rakiplerine 51 kez üstünlük sağlayan siyah-beyazlı takım, 23'ünden beraberlik ve 24'ünden de mağlubiyetle ayrıldı.

Evindeki maçlarda rakip fileleri 146 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 98 gol gördü.