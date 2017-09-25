Derbide 46 taraftara işlem
Derbide iki takımdan 46 taraftar hakkında işlem yapıldı. Alınan tüm önlemlere rağmen usulsüz bilet satışı ve alkollü girişten tutun da uyuşturucuya kadar vakalara rastlandı.
FENER'DEN 30 TARAFTAR
Fenerli taraftarlara yapılan işlemler: Meşale yakmak (4 kişi), usulsüz bilet satışı (4 kişi), stada yasaklı madde sokmak (2 kişi), sahaya yabancı madde atmak (5 kişi), taşkınlık (5 kişi), alkollü giriş (4 kişi), hakaret içeren pankart (1 kişi), yasak alanlara girmek (1 kişi), taşkınlık ve küfürlü tezahürat (3 kişi) küfürlü tezahürat (1 kişi).
BEŞİKTAŞ'TAN 30 TARA FTAR
Beşiktaşlı taraftarlara yapılan işlemler: Uyuşturucu madde (1 kişi), bıçakla içeri girme (1 kişi), torpille içeri girme (5 kişi), meşale bulundurmak (2 kişi), taşkınlık (4) , usulsüz giriş (2 kişi) ve meşale yakmak (1 kişi).
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:36
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SERDAR AZİZ'E BÜYÜK PROTESTO
Toplam 1
Yorum
kadirçeviç Serdar a da sürekli sakatlanıyor diye geçen sene çok yüklendik ama o trip yapıp moralini bozmadı helal olsun gs ye çok yakışan bir oyuncu
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Werner: Beşiktaş bir Bayern değil!
Toplam 2
Yorum
bjkli kısmen doğru söylemiş ama şuda bir gerçek leipzigde bir porto değil
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ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN AYKUT KOCAMAN HOCAM; GELDİĞİNDEN BERİ OYNATTIĞIN EZBERE DÜZEN VEYA BİLDİĞİNDEN VAZGEÇMEZSEN ŞAMPİYONLUĞU RÜYANDA GÖRÜRSÜN.
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