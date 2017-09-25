CANER MAÇ SONU ÇILDIRDI
Derbide F.Bahçe taraftarının hedefinde olan Caner Erkin, maç sonu Mahmut Uslu'nun açıklamalarını duyunca çılgına döndü...
Özel hayatıyla ilgili açıklamalara tepki göstermek isteyen Caner Erkin'e Beşiktaş yönetimi engel oldu. Teknik ekibin kararı doğrultusunda takım otobüse bindirilmeyen tecrübeli futbolcunun Masör Cemil Karataş'ın aracıyla evine gitti. Bu şekilde Caner'in basına açıklama yapması engellendi. Olayı duyar duymaz soyunma odasında çılgına dönen Caner'in maç sonu basına açıklama yapmak istediği ancak Beşiktaş heyetinin futbolcunun zor durumda kalmaması ve Leipzig maçı öncesi morallerin düşmemesi için önlediği iddia edildi.
Caner Erkin hakkında konuşan Mahmut Uslu, "Caner'in özel hayatını biliyorsunuz. 4 yıl F.Bahçeliler ve yönetim ona sahip çıktı. Seyircilerin böyle tepki göstermesi normal. Caner'e hepimiz yardım ettik. Özel hayatıyla ilgili konuşmayacağım. Lens'e diyecek bir şey yok. Lens'in kulübü bizden acayip bir para istedi, sonra fiyatı indirdiler Beşiktaş aldı" ifadelerini kullanmıştı.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:28
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BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!
Toplam 5
Yorum
okan şenol hocalar çabuk yetişmiyor şenol hoca bir değerdir
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Werner: Beşiktaş bir Bayern değil!
Toplam 4
Yorum
bjk advers Biz bir BAYERN DEĞİLİZ VE OLMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZDE YOK ! Ne olduğumuzu maçta görürsünüz !
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OZAN TUFAN'IN MEHMET EKİCİ SEVİNCİ!
Toplam 3
Yorum
GS 34 valla fbnin ilk yapmasi gereken simdiden jansen in bonservisini almak olmali bence ki gelecek sezonun ilk transferini yapmis olur simdiden.
CANER MAÇ SONU ÇILDIRDI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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