CANER MAÇ SONU ÇILDIRDI

Özel hayatıyla ilgili açıklamalara tepki göstermek isteyen Caner Erkin'e Beşiktaş yönetimi engel oldu. Teknik ekibin kararı doğrultusunda takım otobüse bindirilmeyen tecrübeli futbolcunun Masör Cemil Karataş'ın aracıyla evine gitti. Bu şekilde Caner'in basına açıklama yapması engellendi. Olayı duyar duymaz soyunma odasında çılgına dönen Caner'in maç sonu basına açıklama yapmak istediği ancak Beşiktaş heyetinin futbolcunun zor durumda kalmaması ve Leipzig maçı öncesi morallerin düşmemesi için önlediği iddia edildi.



Caner Erkin hakkında konuşan Mahmut Uslu, "Caner'in özel hayatını biliyorsunuz. 4 yıl F.Bahçeliler ve yönetim ona sahip çıktı. Seyircilerin böyle tepki göstermesi normal. Caner'e hepimiz yardım ettik. Özel hayatıyla ilgili konuşmayacağım. Lens'e diyecek bir şey yok. Lens'in kulübü bizden acayip bir para istedi, sonra fiyatı indirdiler Beşiktaş aldı" ifadelerini kullanmıştı.