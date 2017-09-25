BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!
Fenerbahçe maçı öncesine kadar Spor Toto Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir seri yakalayan, Galatasaray'la birlikte ligin yenilgisiz iki takımından biri olan Beşiktaş'ta işler tersine dönebilir!
3 ÖNEMLİ İSİM TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'la sahasında karşılaşacak siyah-beyazlılar bu maçta 3 önemli oyuncusundan yoksun olacak. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Quaresma, Atiba ve Oğuzhan bu karşılaşmada sahada olamayacak. Bordo-mavili ekibin Aytemiz Alanyaspor maçında aldığı tarihi yenilgi sonrası taraftarını mutlu etmek için daha motive olarak sahaya çıkacağını da düşünürsek Beşiktaş için zor bir karşılaşma olacağını söyleyebiliriz.
TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN YOKSUN ÇIKABİLİR
Fenerbahçe maçında alınan mağlubiyet kadar saha içerisinde yaşanan diğer olaylar da siyah-beyazlılara gelecek maçlarda zarar verecek cinsten. Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'e hakemle ilgili sözleri nedeniyle 3 maç ceza verilmesi gündemde. Fenerbahçe maçında tribüne gönderilen tecrübeli teknik adam, ceza alması durumunda zorlu Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarında takımının yanında olmayabilir.
LEIPZIG MAÇI VAR
Ligdeki maçlar dışında Beşiktaş'ın Avrupa'da da önemli bir karşılaşması var. Derbi mağlubiyetinin moral bozukluğu ve stresini taşıyan siyah-beyazlılar, salı günü Bruma'lı Leipzig'le karşılaşacak. G Grubu'ndaki ilk maçında Porto'ya karşı deplasmanda müthiş bir oyun sergileyerek 3-1 kazanan Beşiktaş için bu karşılaşma da en az Porto maçı kadar önemli. Alınacak bir galibiyet gruptan çıkma yolunda çok önemli bir 3 puanı siyah-beyazlıların hanesine yazdırabilecekken, mağlubiyet durumunda ise işler tamamen tersine dönebilir.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:04
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BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!
Toplam 5
Yorum
okan şenol hocalar çabuk yetişmiyor şenol hoca bir değerdir
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Werner: Beşiktaş bir Bayern değil!
Toplam 4
Yorum
bjk advers Biz bir BAYERN DEĞİLİZ VE OLMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZDE YOK ! Ne olduğumuzu maçta görürsünüz !
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OZAN TUFAN'IN MEHMET EKİCİ SEVİNCİ!
Toplam 3
Yorum
GS 34 valla fbnin ilk yapmasi gereken simdiden jansen in bonservisini almak olmali bence ki gelecek sezonun ilk transferini yapmis olur simdiden.
BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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