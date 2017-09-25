Beşiktaş taraftarı 'VEFA'ya hazırlanıyor
Beşiktaşlı taraftarlar, önümüzdeki hafta İstanbul'da oynanacak Trabzonspor maçında eski oyuncuları Olcay Şahan ve Jose Sosa'yı alkışlarla tribünlere çağıracak.
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş'ta forma giyen eski futbolcuları Caner Erkin'i maç öncesi protesto etmişti. Milli futbolcu da tepkilerin ardından kendisini çağıran Beşiktaş taraftarının bulunduğu deplasman tribününün önüne gelerek diz çöküp selam vermişti. Caner Erkin, maç boyunca da sarı-lacivertli taraftarların yoğun tepkisine maruz kalmıştı. Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayı giyen Jeremain Lens'i de aynı maçta ıslıklarla protesto etti.
OLCAY VE SOSA'YA VEFA
Kadıköy'de yaşanan bu protestonun ardından Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği de bir açıklama yaparak, Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'u konuk edecekleri mücadelede eski oyuncuları Olcay ve Sosa'ya 'vefa' örneği sergileyeceklerini bildirdi.
"BİR 'VEFA' DERSİ OLALIM"
Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği'nin yazılı açıklaması şöyle;
"Beşiktaşlılık, emeğe saygı ve geçmişine vefalı olmaktır. Futbolcumuz Caner Erkin'e 90 dakika boyunca yapılan saygısızlığı üzülerek izledik. Bizde alınteri dökmüş olan Olcay ve Sosa'yı gelecek maç stadımızda misafir edeceğiz. Beşiktaşlılığın farkını gösterelim. Onları alkışlarla tribünlerimizin bağrına basalım. Bir VEFA dersi olalım."
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:28
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ŞENOL GÜNEŞ'TEN PENALTI YORUMU
Toplam 12
Yorum
tolga ofsayt olmayan pozisyona 4,5 metre ofsayt diyen mahmut uslumu dürüst yönetici.fb lisin ama utanma diye bir şey var sende olmayandan
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ŞENOL GÜNEŞ'TEN 'HAKEME KÜFÜR' AÇIKLAMASI
Toplam 21
Yorum
çok acık dun fb nın yonetıcısının acıklamalarını ve gecmış maçlarda yaptıgını arastırın bence baska soze gerek kalmıyor
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ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞI BELADA
Toplam 6
Yorum
Mehmet Dikici Kulübü başkanı gör.evine son verip Eski hocası Biliçi göreve getirmeli, Şenol hoca sorumluluk taşısa bu hareket yapmazdı,3 maç sahada olmaya
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