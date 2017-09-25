"B. MÜNİH YA DA B. DORTMUND DEĞİLLER"
RB Leipzig'in 21 yaşındaki golcüsü Timo Werner, yarın Vodafone Park'ta konuğu olacakları Beşiktaş için ilginç açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında yarın Beşiktaş'ın konuk edeceği RB Leipzig'in Alman golcüsü Timo Werner, Bundesliga'da Frankfurt'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından Alman basınına açıklamalarda bulundu.
Bu sezon RB Leipzig formasıyla 6 gol kaydeden Werner, Vodafone Park'ın atmosferinden çekinmediklerini ifade ederken İstanbul'da oynayacakları Beşiktaş maçıyla ve stat atmosferiyle ilgili soruya "Beşiktaş maçına korkmadan, cesaretle gitmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların Bundesliga'daki birçok takımdan daha kaliteli olduğunu biliyoruz. Ama onlar da kesinlikle Borussia Dortmund ya da Bayern Münih kadar iyi değiller. Bunu biliyoruz ve onlardan çekinmiyoruz'' şeklinde yanıtladı.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 yenerken, RB Leipzig ise sahasında Monaco ile 1-1 berabere kalmıştı.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:14
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OLCAY VE SOSA'YA SÜRPRİZ
Toplam 5
Yorum
usk bu 2 olay farklıdır.caner ve lens fb yi bırakmıstır.olcay ve sosa yı ise bjk bırakmıstır.bunu unutmamak lazım
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FENERBAHÇE YÜKSELİŞE GEÇTİ
Toplam 2
Yorum
zafer jansen,valbuena,guiliano,ısla,ekici, kameni süper transfer oldu. takıma alıştılar.birde solbek alınırsa çok iyi olacak.
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TOLGA, NEYMAR'I DA GEÇTİ!
Toplam 2
Yorum
N0_Name Dün takımın en kötüsü Tolga ve Latovlevici'ydi. Gomis de pek bişey yapamıyordu. Lines ve Feghouli değişikliğini beklerken hoca farklı düşündü. Nasılsa yenik durumdayım Bursaspor geriye yaslanmış çıkmıyor kontra atak ile çıkarlar anca ben biraz risk alıp 2 hücümcu daha alayım oyuna dedi. Mariano iyi oynuyor olabilir ama Yasin kadar golü düşünen biri değil sonuçta mevkisi belli savunma oyuncusu. Lato zaten kötüydü bir top kaybeti ve almak için peşinden gelemedi az daha gol oluyordu zaten. Maçı kaybetseydik Tudor çok eleştirilirdi bu değişiklikler yüzünden. Lines varken niye Yasin'i oyuna aldı diye mesela. Ama işler yolunda gidince ve kazanınca üstelik. Herkes hocanın ne yapmaya çalıştığını alnamış oldu.
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