 "B. MÜNİH YA DA B. DORTMUND DEĞİLLER" – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    "B. MÜNİH YA DA B. DORTMUND DEĞİLLER"

    "B. MÜNİH YA DA B. DORTMUND DEĞİLLER"

    RB Leipzig'in 21 yaşındaki golcüsü Timo Werner, yarın Vodafone Park'ta konuğu olacakları Beşiktaş için ilginç açıklamalarda bulundu.

    UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında yarın Beşiktaş'ın konuk edeceği RB Leipzig'in Alman golcüsü Timo Werner, Bundesliga'da Frankfurt'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından Alman basınına açıklamalarda bulundu.

    Bu sezon RB Leipzig formasıyla 6 gol kaydeden Werner, Vodafone Park'ın atmosferinden çekinmediklerini ifade ederken İstanbul'da oynayacakları Beşiktaş maçıyla ve stat atmosferiyle ilgili soruya "Beşiktaş maçına korkmadan, cesaretle gitmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların Bundesliga'daki birçok takımdan daha kaliteli olduğunu biliyoruz. Ama onlar da kesinlikle Borussia Dortmund ya da Bayern Münih kadar iyi değiller. Bunu biliyoruz ve onlardan çekinmiyoruz'' şeklinde yanıtladı.

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 yenerken, RB Leipzig ise sahasında Monaco ile 1-1 berabere kalmıştı.

    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:14
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