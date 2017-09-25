 Ayın adamı Abou – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    Ayın adamı Abou

    Ayın adamı Abou
    YENİ sezonda Porto'ya geri dönen , Portekiz'de Ağustos ayının futbolcusu seçildi. Kamerunlu forvet, ligde 7 maçta 6 attığı golle krallık yarışında 2. sırada yer alıyor. Beşiktaş ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı sonrası soyunma odasında Babel'le video çeken Abou, Portolu taraftarların büyük tepkisini çekmiş, gönderilmesi istenmişti.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:58
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