 Adriano takımla birlikte çalıştı – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    takımla birlikte çalıştı

    Adriano takımla birlikte çalıştı

    Eylül ayının zorlu fisktürüne devam eden Beşiktaş'ta yarın oynanacak Leipzig karşılaşması hazırlıkları dün başladı.

    Derbide forma giyen oyunculara salonda yenilenme programı uygulanan çalışmada diğer futbolcular ise pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. da antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Usta kramponun yarın görev alacak durumda olduğu belirtildi. İdman şut denemeleriyle sona erdi. Beşiktaş son çalışmasını bugün saat 20.00'de yapacak.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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