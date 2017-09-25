 10 YILDA 13 KIRMIZI – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    10 YILDA 13 KIRMIZI

    10 YILDA 13 KIRMIZI

    Beşiktaş, F.Bahçe ile oynadığı karşılaşmaları sakin tamamlayamıyor.

    Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'ye karşı son 10 sezonda lig ve kupa olmak üzere 24 maç çıkıp 13 kırmızı, 68 de sarı kart gördü. Beşiktaş, büyük gerilim yaşadığı bu derbilerde Fenerbahçe'yi sadece 5 kez yenebildi; 13 karşılaşmayı mağlup bitirdi.

    G.Saray daha sakin
    Siyah-beyazlı ekip, bu sezon 14. haftada karşılaşacağı Galatasaray ile yaptığı maçlarda ise daha sakin kaldı. Son 9 sezonda sarı-kırmızılılarla 21 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta, futbolcular 3 kez kırmızı kartla cezalandırıldı; toplam 58 sarı kart aldı. rakibini 6 kez yenerken, 9 maçı geride tamamladı.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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