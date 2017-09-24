 Yönetim Kadıköy'de – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    Yönetim Kadıköy'de

    Yönetim Kadıköy'de
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kadıköy'e gelmeyeceğini daha önce açıklamıştı. Bu nedenle Fenerbahçe derbisine siyah-beyazlı kulüpten ikinci Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak, Hakan Özköse, Cihat Kumuşoğlu, Berk Hacıgüzeller, Emre Kocadağ ve Hüseyin Mican olmak üzere 8 yönetici Ülker Stadyumu'nda takımı desteklediler.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:57
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