U21'de kazanan Kara Kartal

21 Yaş Altı Futbol Ligi 6.ı hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz geçildi. İkinci yarıda Beşiktaş, Mustafa'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Bu sonuçun ardından Beşiktaş 13 puana yükselirken, Fenerbahçe 12 puanda kaldı.



BAYRAK KRİZİ

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi U 21 Ligi'nde iki ekibin mücadelesinde 'bayrak' krizi yaşandı. Fenerbahçe'nin Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Beşiktaş bayrağı göndere çekilmedi. Maç oynanırken saha kenarında Ay-yıldızlı bayrağımızın yanında Fenebahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu bayrağı yer alırken, Beşiktaş bayrağına yer verilmedi.