 U21'de kazanan Kara Kartal – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    U21'de kazanan Kara Kartal

    U21'de kazanan Kara Kartal
    21 Yaş Altı Futbol Ligi 6.ı hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz geçildi. İkinci yarıda Beşiktaş, Mustafa'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Bu sonuçun ardından Beşiktaş 13 puana yükselirken, Fenerbahçe 12 puanda kaldı.

    BAYRAK KRİZİ
    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi U 21 Ligi'nde iki ekibin mücadelesinde 'bayrak' krizi yaşandı. Fenerbahçe'nin Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Beşiktaş bayrağı göndere çekilmedi. Maç oynanırken saha kenarında Ay-yıldızlı bayrağımızın yanında Fenebahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu bayrağı yer alırken, Beşiktaş bayrağına yer verilmedi.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:08
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