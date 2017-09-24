RYAN BABEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Süper Lig'i 6. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olab Beşiktaş'ta Ryan Babel ve Tolgay Arslan arasında oyunun son bölümünde tartışma yaşandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Medel'in yerine oyuna giren Tolgay Arslan ile Beşiktaş adına tek golün sahibi Ryan Babel arasında maçın son bölümünde tartışma yaşandı. Hollandalı yıldız Babel bugün sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu.
Babel paylaşımında; "Günaydın, ne yazık ki dün geceyi değiştiremeyiz ancak bütün takım Vodafone Arena'daki dönüşün yarın olacağına inanıyor. Bana ve Tolgay Arslan'a güvenin... Biz profesyoneliz ama en önemlisi biz kardeşiz... Bir sonraki oyunu sabırsızlıkla bekliyoruz..." ifadelerini kullandı.
Good morning, unfortunately we can't change last night, but trust me if say the whole team wished the return in Vodafone Arena was gonna be tomorrow.. ??? Also just want to let u guys know me and @tarslan18 are fine, we are professionals but most important we are brothers... ?? We looking forward to the next game...
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:02
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