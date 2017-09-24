RYAN BABEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Medel'in yerine oyuna giren Tolgay Arslan ile Beşiktaş adına tek golün sahibi Ryan Babel arasında maçın son bölümünde tartışma yaşandı. Hollandalı yıldız Babel bugün sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu.



Babel paylaşımında; "Günaydın, ne yazık ki dün geceyi değiştiremeyiz ancak bütün takım Vodafone Arena'daki dönüşün yarın olacağına inanıyor. Bana ve Tolgay Arslan'a güvenin... Biz profesyoneliz ama en önemlisi biz kardeşiz... Bir sonraki oyunu sabırsızlıkla bekliyoruz..." ifadelerini kullandı.