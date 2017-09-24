 RYAN BABEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ – Fotomaç – 24 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    RYAN BABEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

    RYAN BABEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

    Süper Lig'i  6. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olab Beşiktaş'ta Ryan Babel ve Tolgay Arslan arasında oyunun son bölümünde tartışma yaşandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Medel'in yerine oyuna giren Tolgay Arslan ile Beşiktaş adına tek golün sahibi Ryan Babel arasında maçın son bölümünde tartışma yaşandı. Hollandalı yıldız Babel bugün sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu.

    Babel paylaşımında; "Günaydın, ne yazık ki dün geceyi değiştiremeyiz ancak bütün takım Vodafone Arena'daki dönüşün yarın olacağına inanıyor. Bana ve Tolgay Arslan'a güvenin... Biz profesyoneliz ama en önemlisi biz kardeşiz... Bir sonraki oyunu sabırsızlıkla bekliyoruz..." ifadelerini kullandı.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:02
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    RYAN BABEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.