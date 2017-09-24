 MEDEL VE ISLA'YA YAKIN TAKİP – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    VE ISLA'YA YAKIN TAKİP

    MEDEL VE ISLA'YA YAKIN TAKİP

    ve ’nin Şilili futbolcuları milli takımlarının hocaları tarafından izlendi. Portekizli yıldızlar da radardaydı

    ŞİLİ Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Juan Antonio Pizzi, derbi maçı izlemek için İstanbul'a geldi. Pizzi, milli takımdan futbolcuları Fenerbahçeli Mauricio Isla ve Beşiktaşlı Gary 'i Kadıköy'deki derbide yakından takip etti. Portekiz Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Jorge Rosario da maçı izledi. Derbide 'de Neto, 'ta ise Pepe ile Quaresma, Portekizli futbolcular olarak sahada yer aldı.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:52
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