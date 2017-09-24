 Lucescu tribünde – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    tribünde

    Lucescu tribünde
    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu maçları izleme geleneğini dün de sürdürdü ve derbiyi statta izledi. 'ya milli takım yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu da eşlik etti. İkilinin sık sık notlar aldığı dikkatlerden kaçmadı.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:54
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