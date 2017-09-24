 LENS YİNE KADIKÖY'DE – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    LENS YİNE KADIKÖY'DE

    LENS YİNE KADIKÖY'DE
    Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan , dünkü mücadelede ilk kez eski takımına karşı forma giydi. Sezon başında Sunderland'den Beşiktaş'a transfer olan Hollandalı yıldız, 77'de Cenk'in yerine oyuna dahil oldu. Lens maça girdiği sırada tribünlerden ıslıklar yükseldi.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:47
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