LEIPZIG MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu ikinci maçında Leipzig ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Fenerbahçe maçında oynayan futbolcular antrenmanı salonda yaptığı rejenarasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile idman başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmanda pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, minik kale maç, yarım sahada yapılan çift kale ve şut çalışması ile noktalandı.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 20.00'de basına 15 dakikası açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:50
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 25
Yorum
karakartal Hangi kazanmaktan bahsediyorsunuz maçın hikayesi; SENARYO,KUMPAS,KAOS ORTAMI.Amaç belli ligde,avrupada ilerleyen Bjk'yi durdurmak
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 25
Yorum
pençeli kartal böyle kazandığı sürece vardar gibi takımlara elenişi de normaldir.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 25
Yorum
Kaya Şenol Güneş, kendine ve hiç bir teknik direktöre yakışmayacak şekilde hakeme küfür ediyor. Bunları neden konuşan yok ?
LEIPZIG MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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