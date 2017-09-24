LEIPZIG MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu ikinci maçında Leipzig ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu ikinci maçında Beşiktaş, 26 Eylül Salı günü Vodafone Park'ta 21.45'te oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile başladı.



Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Fenerbahçe maçında oynayan futbolcular antrenmanı salonda yaptığı rejenarasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile idman başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmanda pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, minik kale maç, yarım sahada yapılan çift kale ve şut çalışması ile noktalandı.



Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 20.00'de basına 15 dakikası açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.