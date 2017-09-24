 Kartal’ın 46. yenilgisi – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    Kartal’ın 46. yenilgisi

    Kartal’ın 46. yenilgisi
    Süper Lig'de dün akşam 123. kez Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş, sarı-lacivertlilerden 46. mağlubiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig tarihinde çıktığı 123. karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılarak, sarı-lacivertlilerden 46. yenilgisini almış oldu. 123 maçlık derbi tarihinde Fenerbahçe toplam 46 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar ise 38 galibiyet elde etti.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:15
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