 İşte Beşiktaş'ın verilmeyen golü – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    İşte Beşiktaş'ın verilmeyen golü

    İşte Beşiktaş'ın verilmeyen golü

    Fenerbahçe ile Beşiktaş maçının 61. dakikasında kırılma anlarından biri yaşandı. Negredo'nun Fenerbahçe ağlarına bıraktığı gol, yan hakem Cem Satman tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu karar büyük tartışma yarattı.

    Fenerbahçe ile Beşiktaş maçının 61. dakikasında kırılma anlarından biri yaşandı. Ryan Babel'in kafa pası sonrasında meşin yuvarlağı Fenerbahçe ağlarına gönderen Negredo'nun golü yan hakem Cem Satman tarafından "ofsayt" gerekçesiyle iptal edildi.

    Negredo'nun ofsaytta olmadığı yönünde itirazlarda bulunan Beşiktaşlı futbolcular, Ali Palabıyık ve Cem Satman ikilisinin kararını değiştiremedi. Negredo'nun iptal edilen golünden sonra Beşiktaşlı taraftarlar da hakem Ali Palabıyık ve Cem Satman ikilisine büyük bir tepki gösterdi.

    PIERO'YA GÖRE OFSAYT DEĞİL
    Negredo'nun golünü maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports analiz etti. Piero'nun ölçümüne göre Negredo'nun iptal edilen golü 77 cm'le ofsayt olmadığı açıklandı.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:29
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