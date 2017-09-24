İşte Beşiktaş'ın verilmeyen golü
Fenerbahçe ile Beşiktaş maçının 61. dakikasında kırılma anlarından biri yaşandı. Negredo'nun Fenerbahçe ağlarına bıraktığı gol, yan hakem Cem Satman tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu karar büyük tartışma yarattı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş maçının 61. dakikasında kırılma anlarından biri yaşandı. Ryan Babel'in kafa pası sonrasında meşin yuvarlağı Fenerbahçe ağlarına gönderen Negredo'nun golü yan hakem Cem Satman tarafından "ofsayt" gerekçesiyle iptal edildi.
Negredo'nun ofsaytta olmadığı yönünde itirazlarda bulunan Beşiktaşlı futbolcular, Ali Palabıyık ve Cem Satman ikilisinin kararını değiştiremedi. Negredo'nun iptal edilen golünden sonra Beşiktaşlı taraftarlar da hakem Ali Palabıyık ve Cem Satman ikilisine büyük bir tepki gösterdi.
PIERO'YA GÖRE OFSAYT DEĞİL
Negredo'nun golünü maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports analiz etti. Piero'nun ölçümüne göre Negredo'nun iptal edilen golü 77 cm'le ofsayt olmadığı açıklandı.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:29
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ARSEN ORMAN
Toplam 2
Yorum
karakartal Beşiktaş yönetimi Mahmut uslu bilinçli olarak ortamı geriyor.Bunlar Beşiktaşa kurulan büyük oyunun bir parçası.
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FENERBAHÇE'NİN PALABIYIK UĞURU
Toplam 1
Yorum
adı uğur mu? hakem maçı katletti. açık fener lehine yapılan bir sürü hatası var bu ugur değil taraflılıktır.
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FIRAT'TAN ŞOK HAREKET
Toplam 1
Yorum
Temple Son çıkar yöneticileri yok şöyle yok böyle! Tüm Türkiye Fenerbahçeden nefret eder olduk artık yazık...
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