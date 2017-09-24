 GÜNEŞ'E BÜYÜK ŞOK – Fotomaç – 24 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    GÜNEŞ'E BÜYÜK ŞOK

    GÜNEŞ'E BÜYÜK ŞOK

    Usta çalıştırıcı, pozisyonlara fazla itiraz edince hakem Ali Palabıyık tarafından cezalandırıldı. Güneş ile Kocaman arasında da gerginlik çıktı

    NEFES kesen derbi 90 dakika boyunca gergin anlara sahne olurken en büyük şoku 'ın hocası Şenol Güneş yaşadı. Maçın hakemi Ali Palabıyık, karşılaşmanın ikinci yarısında itirazları nedeniyle 'i tribüne gönderdi. Özellikle Pepe ve Valbuena arasındaki faul pozisyonunda çılğına dönen tecrübeli çalıştırıcının yanına gelen Palabıyık, tribünleri gösterdi. Uzun süre itirazda bulunan Güneş, takımına tribünlerden taktik vermeye devam etti.

    ARKASINI DÖNDÜ
    Ayrıca Güneş ile Aykut Kocaman arasında da gerginlik çıktı. Fenerbahçe'nin ilk golü sonrası bir duran topta Cenk topu İsla'ya hızla atınca İsla tepki gösterdi. İki oyuncu kısa bir tartışma yaşarken Şenol Güneş, Aykut Kocaman'a dönerek bir şeyler söyledi. O sırada Güneş'e bakan Kocaman bana mı diyorsun dercesine bir işaret yaptı. Şenol Güneş bunun üzerine İsla'yı göstererek uyarsana oyuncunu diyerek Kocaman'a sert bir serzenişte bulununca Aykut Kocaman da sert bir hareketle Güneş'e karşılık verdi ve sırtını döndü...

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    GÜNEŞ'E BÜYÜK ŞOK haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.