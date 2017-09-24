GÜNEŞ'E BÜYÜK ŞOK
Usta çalıştırıcı, pozisyonlara fazla itiraz edince hakem Ali Palabıyık tarafından cezalandırıldı. Güneş ile Kocaman arasında da gerginlik çıktı
ARKASINI DÖNDÜ
Ayrıca Güneş ile Aykut Kocaman arasında da gerginlik çıktı. Fenerbahçe'nin ilk golü sonrası bir duran topta Cenk topu İsla'ya hızla atınca İsla tepki gösterdi. İki oyuncu kısa bir tartışma yaşarken Şenol Güneş, Aykut Kocaman'a dönerek bir şeyler söyledi. O sırada Güneş'e bakan Kocaman bana mı diyorsun dercesine bir işaret yaptı. Şenol Güneş bunun üzerine İsla'yı göstererek uyarsana oyuncunu diyerek Kocaman'a sert bir serzenişte bulununca Aykut Kocaman da sert bir hareketle Güneş'e karşılık verdi ve sırtını döndü...
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:43
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 5
Yorum
hay bence silmedi. Sadece sacmaliklarindan vazgecti. Kameni su an daha iyi, Volkan daha iyi oldugunda, Volkan oynar. Bu kadar basit
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VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA BÖYLE TEPKİ VERDİ
Toplam 2
Yorum
Hoca Aferin Volkan, dogru davranis bu. Simdi sana düsen, cok calisip formayi kazanmak.
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KOCAMAN O TARTIŞMAYI ANLATTI
Toplam 9
Yorum
SARI KANARYA Sen bizim kocaman gururumuzsun hocam.. Senol Günes senden efendilik öğrensin biraz... Her Fenerbahçe maçında yerlere atıyor kendini...
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