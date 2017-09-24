"Galibiyet hakkımızdı!"
Hollandalı futbolcu, 90 dakika kaldığı sahada basmadık yer bırakmadı, attığı tek gol ise Kartal için yeterli olmadı.
GALİBİYET HAKKIMIZDI
Karşılaşmanın ardından bir hayli üzgün olan 30 yaşındaki futbolcu, "Çok net bir şekilde galibiyeti kaçırdığımızı söyleyebilirim. Sahada daha iyi olan ve 3 puanı isteyen taraf bizdik. Maçın hakkı bu değildi. Galibiyet bizim hakkımızdı" açıklamasını yaptı.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:06
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 9
Yorum
savaşan kartal bu da soru mu? nasıl kazandığını tüm Türkye gördü.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 9
Yorum
eraycan bjk kollanıyor diyenler dünde gördü hakemler kafasına göre iş yapıyor ama fbyede bjkyede hakeme rağmen mücadelelrinden dolayı tebrik ederim
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 9
Yorum
mehmet hakemle kazandı geri kalanı geyik ve yalan
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