 "Galibiyet hakkımızdı!" – Fotomaç – 24 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    "Galibiyet hakkımızdı!"

    "Galibiyet hakkımızdı!"

    Hollandalı futbolcu, 90 dakika kaldığı sahada basmadık yer bırakmadı, attığı tek gol ise Kartal için yeterli olmadı.

    'ın dün tek golünü atan Ryan , karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden biri oldu. 90 dakika sahada kalan Hollandalı futbolcu, siyah-beyazlıların çalışkanlar isimlerindendi. Hücuma verdiği desteğin yanı sıra savunmaya da yardım eden yıldız futbolcunun 87. dakikada golü ise takımı için yeterli olmadı.

    GALİBİYET HAKKIMIZDI
    Karşılaşmanın ardından bir hayli üzgün olan 30 yaşındaki futbolcu, "Çok net bir şekilde galibiyeti kaçırdığımızı söyleyebilirim. Sahada daha iyi olan ve 3 puanı isteyen taraf bizdik. Maçın hakkı bu değildi. Galibiyet bizim hakkımızdı" açıklamasını yaptı.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Galibiyet hakkımızdı!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.