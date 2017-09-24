F.BAHÇE MAÇLARINDA GERİLİYOR!

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'deki en önemli rakiplerinden Fenerbahçe karşısında gerilimli anlar yaşarken, Galatasaray karşılaşmalarını daha sakin geçiriyor.

Fenerbahçe ile son 10 sezonda lig ve kupa olmak üzere 24 maç yapan Beşiktaş'ta, futbolcular toplam 13 kırmızı kart gördü. Siyah-beyazlılar, bu 24 karşılaşmada ayrıca toplam 68 sarı kart aldı.

Beşiktaş, büyük gerilim yaşadığı bu derbilerde Fenerbahçe'yi sadece 5 kez yenebildi. 6 derbi mücadelesinden beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, 13 karşılaşmayı da mağlup tamamladı.



SON 5 SEZONDA 8 KIRMIZI KART

Siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe derbilerindeki stresi son 5 sezonda daha da arttı.

2008-2009'dan 2012-2013'e kadar olmak üzere 5 sezonluk bölümdeki 14 karşılaşmada 5 kırmızı kartla cezalandırılan siyah-beyazlı oyuncular, 2013-2014 ile 2017-2018 sezonları arasındaki 10 karşılaşmada ise 8 kırmızı kart aldı.

Beşiktaşlı oyuncular, son 2 sezondaki 4 Fenerbahçe derbisinde ise toplam 4 kırmızı kartla cezalandırıldı.



DEPLASMANDA DAHA GERGİN

Beşiktaş, rakibiyle deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda daha fazla gerilim yaşadı.

Son 10 sezonda Kadıköy'de Fenerbahçe ile 11 kez karşılaşan siyah-beyazlılar, 8 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Beşiktaşlı futbolcular, kendi sahalarındaki derbi mücadelelerinde ise 5 kez kırmızı kart gördü.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 38, evinde ise 30 sarı kart aldı.



SON MAÇTA STRESİ ARTTI

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynadığı son maçı daha gergin tamamladı.

Ülker Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısında Ricardo Quaresma, rakiplerine 3 dakika içinde yaptığı hareketlerle çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Mücadelenin 36. dakikasında ilk sarı kartını gören Atiba Hutchinson ise 85. dakikada penaltıya sebebiyet vermesinin ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 9 kişi bıraktı. Beşiktaş'ta derbi mücadelesindeki son kırmızı kartı Oğuzhan Özyakup, maçın bitmesinin ardından hakeme yönelik sözlerinden dolayı gördü.

Beşiktaş'ta saha içindeki gerilim kenar yönetimine de yansıdı. İkinci yarıda Pepe'nin Fenerbahçeli futbolcu Valbuena'ya yaptığı harekete faul verilmesinin ardından hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösteren siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, Palabıyık tarafından tribünlere gönderildi.



GALATASARAY MAÇLARI SAKİN GEÇİYOR

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon 14. haftada karşılaşacağı Galatasaray ile yaptığı maçlarda ise daha sakin kaldı.

Son 9 sezonda sarı-kırmızılı ekiple 21 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta, futbolcular 3 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Siyah-beyazlı ekip, bu Galatasaray derbilerinde toplam 58 sarı kart aldı.

Beşiktaş, daha sakin kaldığı Galatasaray maçlarında altışar galibiyet ve beraberlik alırken, 9 karşılaşmayı mağlubiyetle tamamladı.