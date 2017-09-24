Fabri: Hocamız bize teşekkür etti

Beşiktaş'ın kalecisi Fabri, Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi. Siyah-beyazlı eldiven, "Kadıköy'e kazanmak için geldik, üzgünüm. Baktığımız zaman pozisyonlara ortaya iyi bir oyun çıkmadı, çok fazla kart vardı" dedi. Maç sonrası Şenol Güneş'in kendilerini tebrik ettiğini ifade eden Fabri, "Biz bu maça futbol oynamak için çıktık. Maçtan sonra da hocamız soyunma odasında bize teşekkür etti" dedi.