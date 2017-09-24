 Fabri: Hocamız bize teşekkür etti – Fotomaç – 24 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Fabri: Hocamız bize teşekkür etti

    Fabri: Hocamız bize teşekkür etti
    Beşiktaş'ın kalecisi Fabri, Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi. Siyah-beyazlı eldiven, "Kadıköy'e kazanmak için geldik, üzgünüm. Baktığımız zaman pozisyonlara ortaya iyi bir oyun çıkmadı, çok fazla kart vardı" dedi. Maç sonrası Şenol Güneş'in kendilerini tebrik ettiğini ifade eden Fabri, "Biz bu maça futbol oynamak için çıktık. Maçtan sonra da hocamız soyunma odasında bize teşekkür etti" dedi.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:17
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fabri: Hocamız bize teşekkür etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.