 Derbi siftahı yaptılar – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    Derbi siftahı yaptılar

    Derbi siftahı yaptılar
    Siyah-BEYAZLI ekibin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Gary Medel, Pepe ilk 11'de maça başlarken, Negredo ikinci yarıda oyuna girdi. Beşiktaş'ta bu üç isim ilk kez derbi heyecanı yaşadılar. Pepe ve Medel, savunmada birlikte görev alırken Negredo oyunda kaldığı süre içerisinde varlık gösteremedi.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:02
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