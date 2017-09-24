DEMBA BA ÇİLEDEN ÇIKTI

Derbide verdiği tartışmalı kararlarla özellikle Beşiktaş taraftarının büyük tepki gösterdiği hakem'a isyan eden isimlerden biri de Kartal'ın eski golcüsüoldu.Senegalli futbolcu, karşılaşmanın hemen ardından twitter hesabındanifadesini kullanırken,bir emojiye yer verdi.