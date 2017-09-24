 DEMBA BA ÇİLEDEN ÇIKTI – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    DEMBA BA ÇİLEDEN ÇIKTI

    DEMBA BA ÇİLEDEN ÇIKTI
    Derbide verdiği tartışmalı kararlarla özellikle Beşiktaş taraftarının büyük tepki gösterdiği hakem Ali Palabıyık'a isyan eden isimlerden biri de Kartal'ın eski golcüsü Demba Ba oldu.

    Senegalli futbolcu, karşılaşmanın hemen ardından twitter hesabından "Bravo hakem" ifadesini kullanırken, kötü yönetimi simgeleyen bir emojiye yer verdi.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:48
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