"BEŞİKTAŞ NE DORTMUND NE DE BAYERN"
RB Leipzig'in genç golcüsü Timo Werner, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi iddialı açıklamalarda bulundu
Bu sezon RB Leipzig formasıyla 6 gole imza atan genç forvet İstanbul'daki Beşiktaş maçının sorulması üzerine ''İstanbul'a Beşiktaş maçına korkmadan, cesaretle gitmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların Bundesliga'daki birçok takımdan daha kaliteli olduğunu biliyoruz. Ama onlar da kesinlikle Borussia Dortmund ya da Bayern Münih gibi değiller. Bunu biliyoruz. Onlardan çekinmiyoruz'' ifadelerini kullandı. RB Leipzig, 26 Eylül Salı akşamı Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ilk maçında Porto'yu 3-1 yenerken, RB Leipzig ise Monaco ile 1-1 berabere kaldı.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:26
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İşte Beşiktaş'ın verilmeyen golü
Toplam 64
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİ İki sezonki AVANTA penaltı ve gollerinize sayın
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MAHMUT USLU MAHKEMEYE VERİLİYOR
Toplam 34
Yorum
İnadına küçük FENERLİ.!! Salı günü Tv karşısına geç, hakem ve takım izle, sonra ben niye avrupada yokum diye kendine sor. Tamammı, fazla söze hacet varmı !!!
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3 MAÇ CEZA ALABİLİR!
Toplam 33
Yorum
GSLİİİİİ İki sezondur hakemlerden şikayetiniz yoktu sesiniz çıkmıyordu
"BEŞİKTAŞ NE DORTMUND NE DE BAYERN" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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