BEŞİKTAŞ-LEIPZIG MAÇINA RUS HAKEM
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. haftasında Almanya temsilcisi Leipzig ile oynayacağı maçta, Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev görev yapacak.
UEFA'nın açıklamasına göre 26 Eylül Salı günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Leipzig arasında yapılacak karşılaşmada, Rus hakem Karasev düdük çalacak.
Maçta Karasev'in yardımcılıklarını Anton Averianov ve Tikhon Kalugin yapacak. Maksim Gavrilin'in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Sergei Lapochkin ve Sergei Ivanov olacak.
Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde İtalya ekibi Napoli'yi deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmada da görev alan Sergei Karasev, ayrıca 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Club Brugge'ye Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-1 mağlup olduğu karşılaşmayı da yönetmişti.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:51
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FIRTINA ÖNE GEÇİNCE KAZANAMIYOR
Toplam 2
Yorum
Firtina Doktor bu iskrar inadindan vaz gec bize kaliteli futbolla ac hoca lazim ersun hocadan bir cacik. Olmaz dikkat
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FENERBAHÇE'NİN PALABIYIK UĞURU
Toplam 6
Yorum
EKO GS İYİ GİTSE BU PLBYIKLA METE KLKAVAN GNDERİLİR YOLU KESİLİR AKŞM FBNİN KADİM HAKEMİ PLBIYIK GREVİNİ EN İYİ ŞKLDE YAPMIŞTIR HRKS GÖRDÜ
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ŞENOL GÜNEŞ'E CEZA YOLDA!
Toplam 20
Yorum
BBB Niye kimse, stadta koro halinde edilen küfürlerden, sahalya atlayan kişi ve atılan yabancı cisimlerden bahsetmiyor!!! NİYEEEE ACABA.?
BEŞİKTAŞ-LEIPZIG MAÇINA RUS HAKEM haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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