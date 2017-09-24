BABEL YETMEDİ
Hollandalı futbolcu, 90 dakika kaldığı sahada basmadık yer bırakmadı, attığı tek gol ise Kartal için yeterli olmadı
GALİBİYET HAKKIMIZDI
KARŞILAŞMANIN ardından bir hayli üzgün olan 30 yaşındaki futbolcu, "Çok net bir şekilde galibiyeti kaçırdığımızı söyleyebilirim. Sahada daha iyi olan ve 3 puanı isteyen taraf bizdik. Maçın hakkı bu değildi. Galibiyet bizim hakkımızdı" açıklamasını yaptı.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:52
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 5
Yorum
hay bence silmedi. Sadece sacmaliklarindan vazgecti. Kameni su an daha iyi, Volkan daha iyi oldugunda, Volkan oynar. Bu kadar basit
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VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA BÖYLE TEPKİ VERDİ
Toplam 2
Yorum
Hoca Aferin Volkan, dogru davranis bu. Simdi sana düsen, cok calisip formayi kazanmak.
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KOCAMAN O TARTIŞMAYI ANLATTI
Toplam 9
Yorum
SARI KANARYA Sen bizim kocaman gururumuzsun hocam.. Senol Günes senden efendilik öğrensin biraz... Her Fenerbahçe maçında yerlere atıyor kendini...
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