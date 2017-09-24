ATIBA'YI KIRMIZI DURDURDU

Beşiktaş'ın ağır işçisi Atiba, Fenerbahçe karşısında da takımın en çalışkan isimlerinden biriydi. Takımın 10 kişi kalmasının ardından üzerine daha da yük binen 34 yaşındaki futbolcu, buna karşın hücumda ve savunmada yine mücadeleci bir oyun sergiledi. Atiba 85'te ise ceza sahası içinde topu elle kesince penaltıya sebep oldu ve ikinci sarıdan kırmızı kart görüp atıldı.