 Zorlu periyot başlıyor – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    Zorlu periyot başlıyor

    Zorlu periyot başlıyor
    BEŞİKTAŞ, bir hafta içinde birbirinden zorlu üç karşılaşmaya çıkacak. İlk olarak bu akşam Kadıköy'de F.Bahçe'ye konuk olacak olan siyah-beyazlılar 3 gün sonrasında kendi stadında Alman ekibi Leipzig ile Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak. 'ın bir haftalık süreçte son zorlu karşılaşması 1 Ekim'deki Trabzonspor maçı olacak.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:08
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