Zorlu periyot başlıyor
BEŞİKTAŞ, bir hafta içinde birbirinden zorlu üç karşılaşmaya çıkacak. İlk olarak bu akşam Kadıköy'de F.Bahçe'ye konuk olacak olan siyah-beyazlılar 3 gün sonrasında kendi stadında Alman ekibi Leipzig ile Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak. Beşiktaş'ın bir haftalık süreçte son zorlu karşılaşması 1 Ekim'deki Trabzonspor maçı olacak.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Trabzon'da Alanyaspor'dan tarihi geri dönüş!
Toplam 12
Yorum
ismail penaltıların üçünü de vermese olurdu en sonuncusu hiç penaltı değildi
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Trabzonspor'da Fatih Terim bombası
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ismail olabilir neden olmasın kadro çok kaliteli usta bir adam şampiyon yapar
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FIFA'dan Mehdi Taremi'ye 4 ay men cezası
Toplam 1
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Özgür Mide bulandırıcı olay persepolis ne bekliyordu bonservisini almadan oyuncu oynatarak
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