 SON DÜDÜKTEN SONRA BİR KIRMIZI KART DAHA! – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    SON DÜDÜKTEN SONRA BİR KIRMIZI KART DAHA!

    SON DÜDÜKTEN SONRA BİR KIRMIZI KART DAHA!

    Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, maç bittikten sonra yaptığı itirazlar nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

    Beşiktaş, Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe derbisinde ağır yara aldı!

    Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de sarı-lacivertlilere 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta, Quaresma ile Atiba Hutchinson kırmızı kart gördü.

    Maçı 9 kişi tamamlayan siyah-beyazlılara bir kırmızı kart da maçtan sonra çıktı.

    Hakem Ali Palabıyık, kendisine küfürlü itirazlarda bulunan Oğuzhan Özyakup'a önce ikinci sarıyı ardından kırmızı kartı çıkardı.

    Atiba, Quaresma ve Oğuzhan Özyakup haftaya Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:45
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