SON DÜDÜKTEN SONRA BİR KIRMIZI KART DAHA!
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, maç bittikten sonra yaptığı itirazlar nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de sarı-lacivertlilere 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta, Quaresma ile Atiba Hutchinson kırmızı kart gördü.
Maçı 9 kişi tamamlayan siyah-beyazlılara bir kırmızı kart da maçtan sonra çıktı.
Hakem Ali Palabıyık, kendisine küfürlü itirazlarda bulunan Oğuzhan Özyakup'a önce ikinci sarıyı ardından kırmızı kartı çıkardı.
Atiba, Quaresma ve Oğuzhan Özyakup haftaya Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:45
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
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