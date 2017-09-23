 Şenol Güneş'ten fair-play çağrısı – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    'ten fair-play çağrısı

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'ten fair-play çağrısı

    Beşiktaş Teknik Direktörü , Süper Lig'in 6. haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

    maçtan önce yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in derbiyle ilgili görüşleri:

    "Genel durumuzu neyse ona göre çalışmalar devam etti. Bugün iyi oyuncuları olan güçlü bir takıma karşı oynayacağız. İyi bir ambiyans ve düzgün bir zemin var. Her zaman güzel futbol oynamaya çalışan bir takım olarak bugün de güzel futbolu oynamaya çalışacağız. Sonucu da göreceğiz. Fair-play çerçevesinde, dostça bir derbi olsun olsun."

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:48
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