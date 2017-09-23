"Sakin olun, bizim olsun"
“5 puan farkla öndeyiz ve kazanmak zorunda olan rakibimiz. Sakinliğimizi koruyalım ve sahadan galibiyetle ayrılalım, yola kayıpsız devam edelim”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbi öncesinde istatistikler ve rakamların Fenerbahçe'yi avantajlı göstermesinin çok önemli olmadığını söyledi. Futbolcularıyla hem bire bir hem de toplu olarak görüşen tecrübeli çalıştırıcı, son yaptığı toplantıda 'derbinin şifresini' de verdi. Güneş, sakin kalanın daha avantajlı olacağı ve maçı kazanmaya daha yakın olacağı bilinciyle oyuncularını uyardı.
BASKI VE STRES YARATIR
Aradaki 5 puanlık farkın rakibi daha fazla motive edeceği gibi sinirli ve gergin olmaya da daha çok yaklaştıracağını öğrencilerine aktaran tecrübeli hoca " Yenmemiz halinde 5 puanlık farkın 8 puana çıkacak olması ihtimali bile rakip üzerinde daha çok baskı ve stres yaratacaktır. Biz sakin olan ve topu çeviren taraf olursak, 90 dakika sonunda kazanan taraf oluruz" şeklinde konuşarak oyuncuları motive ediyor.
BENCİLLİK YAPMAK YOK
Vodafone Park'ta oynanan ve son dakika golü ile 1-1 biten maçı da hatırlatan Güneş şöyle devam etti: "Geçen sezonu unutmayalım. Son maçta sakin kalmayı başarmıştık ama 1-0'dan sonra maçı kopartacak oyunu oynayamamıştık. Bunun bize ders olması lazım. Bu kez aynı durum olursa, ki topu rakibe bırakmazsak aynısı olacaktır maçı kopartacak ciddiyeti ve oyunu mutlaka görmek istiyorum."
BASKI VE STRES YARATIR
Aradaki 5 puanlık farkın rakibi daha fazla motive edeceği gibi sinirli ve gergin olmaya da daha çok yaklaştıracağını öğrencilerine aktaran tecrübeli hoca " Yenmemiz halinde 5 puanlık farkın 8 puana çıkacak olması ihtimali bile rakip üzerinde daha çok baskı ve stres yaratacaktır. Biz sakin olan ve topu çeviren taraf olursak, 90 dakika sonunda kazanan taraf oluruz" şeklinde konuşarak oyuncuları motive ediyor.
BENCİLLİK YAPMAK YOK
Vodafone Park'ta oynanan ve son dakika golü ile 1-1 biten maçı da hatırlatan Güneş şöyle devam etti: "Geçen sezonu unutmayalım. Son maçta sakin kalmayı başarmıştık ama 1-0'dan sonra maçı kopartacak oyunu oynayamamıştık. Bunun bize ders olması lazım. Bu kez aynı durum olursa, ki topu rakibe bırakmazsak aynısı olacaktır maçı kopartacak ciddiyeti ve oyunu mutlaka görmek istiyorum."
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:04
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