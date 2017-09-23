Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Pepe, Talisca'yla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Pepe, takım arkadaşı Talisca hakkında övgü dolu sözler söyledi.
Talisca'nın kendisini çok şaşırttığını belirten tecrübeli savunmacı, 'Çok kaliteli bir oyuncu. Bu kadar iyi bir oyuncu olduğunu bilmiyordum. Benfica'da oynadığı dönemde neden başarılı olamadığını bilemiyorum ama iyi ki Beşiktaş'ta oynuyor, bize yardım ediyor. Geleceği kendisine bağlı. Nasıl çalışırsa, sahada öyle meyvelerini toplayacak. Saha dışında profesyonel olmaya devam ederse biz de ona destek vermeye hazırız. Muhakkak büyük bir çıkış yakalayacaktır.' ifadelerini kullandı.
Talisca'nın kendisini çok şaşırttığını belirten tecrübeli savunmacı, 'Çok kaliteli bir oyuncu. Bu kadar iyi bir oyuncu olduğunu bilmiyordum. Benfica'da oynadığı dönemde neden başarılı olamadığını bilemiyorum ama iyi ki Beşiktaş'ta oynuyor, bize yardım ediyor. Geleceği kendisine bağlı. Nasıl çalışırsa, sahada öyle meyvelerini toplayacak. Saha dışında profesyonel olmaya devam ederse biz de ona destek vermeye hazırız. Muhakkak büyük bir çıkış yakalayacaktır.' ifadelerini kullandı.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:08
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Pepe'den Talisca'ya övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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