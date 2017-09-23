 Pepe'den Talisca'ya övgü – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    'den 'ya övgü

    <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a>'den <a href="/index/talisca?id=6ece4a97-5de1-43cd-a7ff-a657524dd077" class="" rel="tag">Talisca</a>'ya övgü

    'ın Portekizli oyuncusu , 'yla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

    'ın yıldız futbolcusu , takım arkadaşı hakkında övgü dolu sözler söyledi.

    'nın kendisini çok şaşırttığını belirten tecrübeli savunmacı, 'Çok kaliteli bir oyuncu. Bu kadar iyi bir oyuncu olduğunu bilmiyordum. Benfica'da oynadığı dönemde neden başarılı olamadığını bilemiyorum ama iyi ki 'ta oynuyor, bize yardım ediyor. Geleceği kendisine bağlı. Nasıl çalışırsa, sahada öyle meyvelerini toplayacak. Saha dışında profesyonel olmaya devam ederse biz de ona destek vermeye hazırız. Muhakkak büyük bir çıkış yakalayacaktır.' ifadelerini kullandı.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:08
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